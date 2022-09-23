Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець неочікувано змінила зачіску і зачарувала фанів

Акторка, зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець не припиняє експериментувати над своїм образом.
Як відомо, наприкінці січня Олена Кравець наважилася на радикальні зміни і відчикрижила довге волосся, зробивши при цьому сміливе каре.
Втім, певно, такий, дещо суворий образ набриднув артистці, тож вона знову відростила волосся і тепер її зачіска має більш жіночний вигляд. Себе з новим іміджем Кравець показала на сторінці в Instagram.
Акторка розмістила декілька знімків, на яких позує з волоссям до плечей. Її образ доповнили білий капелюшок та куртка. На кадрах Олена щиро усміхається та обіймає дітей. Що саме це був за захід, Кравець не вточнила. Але зізналася, що обійматися було дуже приємно:
"Дуже хочеться обійматись частіше тепер. Без приводу. Просто тому, що є з ким… Нехай так і буде завжди", - підписала фото Олена.
Своєю чергою, підписники сторінки акторки в Instagram наробили їй компліментів: "Вам гарно з довшим волоссям. Маєте молодший вигляд", "яка ви гарна", "Олено! Ви - жінка з дуже великої літери! Ви - еталон української краси, впевненості, чуттєвості та ніжності! Пишаюся тим, що ви є саме в нашій країні, в Україні!".
Нагадаємо, раніше Олена Кравець розсекретила, де перебуває з молодшими дітьми та чому старша донька повернулася до України.
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