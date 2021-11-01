Зірка "Кварталу 95" Пікалов показав перше тату свого 16-річного сина на пів руки

Хлопець набив собі напис у стилі графіті.

Худкерівник та актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов похизувався татуюванням свого сина.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Так, зірка опублікував фото, на якому видно тату Михайла. Хлопець вирішив набити собі на пів руки напис у стилі графіті. До слова, це перше татуювання 16-річного сина Пікалова.

Тату сина Олександра Пікалова / instagram.com/pikalov95_official

"Перше тату синочка. Зовсім дорослим став", - підписав фото зірка.

Втім, деякі фани не оцінили того, що актор дозволив хлопцю це зробити. Вони зазначили, що це надто зарано.

Зазначимо, Михайло – єдиний син Олександра Пікалова. Його мама, Ірина Пікалова, народила хлопця 2006 року.

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