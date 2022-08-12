Зірка "Кварталу-95" Пікалов показав свого 16-річного сина, який бавить дітей з Маріуполя

Актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов організував "Дитячий табір на день" для дітей-переселенців з Маріуполя.

"Дитячий табір на день" для маріупольських дітей зі столичного центру "ЯМаріуполь" влаштували на Київщині вже вдруге.

Ідея належить зірці студії "Квартал 95" Олександру Пікалову. Розваги для дітей організували в одному з заміських комплексів неподалік Києва, йдеться у сюжеті ТСН. До заходу долучилися Наталія Могилевська, Надя Дорофєєва, Віталій Козловський та акторки "Жіночого кварталу".

Артисти не лише виступали, а й були дітям за аніматорів. Акторки "Жіночого кварталу" танцювали, грали і розважали. А з паперу вчили вирізати тризуб.

"Ми включили дуже голосно музику коли були танці. Хлопчик стояв маленький, і от був голосний такий звук "бах". Він повертається і присідає. І я така: "О Боже". Я розумію, що у малого це ще тригер якийсь на голосні звуки. Цей момент - це до сліз. Бо діти пропускають через себе цю війну", - поділилася акторка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна.

Зірки шоубізнесу на день стали аніматорами заради дітей-переселенців з Маріуполя

Як розповів Олександр Пікалов, ідея зробити "Дитячий табір на день" з'явилась, коли на вулиці підійшли сфотографуватися діти з Маріуполя, які поки мешкають в столиці.

"Неочікувано. І фонд з'явився так, і ця ініціатива створити цей табір на день. Треба, бо діти – це наше майбутнє. А Маріуполь - це наша гордість. А маріупольські діти, вони всі наші! Приходьте, допомагайте нам. Це не обов'язково донати! Хоча вони теж потрібні. Хочете до басейну прийти з дітьми пограти - приходьте. Хочете заспівати – приходьте. У вас є якийсь проєкт - давайте, у нас не лише діти, ми й військовим допомагаємо!" – сказав Пікалов.

Олександр Пікалов з сином

До гарної ініціативи долучилась і родина Пікалова. Так, син зірки "Кварталу 95", 16-річний Михайло - тренує футболу. "Він у мене футболіст, ось, не відмовив батькові", - сказав Пікалов.

Об'єднуються зірки, підприємці і просто небайдужі. Табір організовують раз на тиждень. Дізнатися про нього можна у фонді "ЯМаріуполь".

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