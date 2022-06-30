Зірка "Кварталу 95" показав пародію, як Путін умовляв Лукашенка напасти на Україну – відео

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий, який під час війни намагається розважати та відволікати фанатів від жахливих новин і подій, потішив юзерів черговим комічним відео.

Цього разу гуморист показав, як президент РФ Путін умовляв самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка напасти на Україну. Великий зобразив очільника РБ, який вигадує відмазки, аби не воювати проти українців.

"Вчора дивився Арестовича, я його зараз постійно дивлюся, то він сказав, що краще не нападати. Арестович – не картопля, бачить трішки. Воювати на західній Україні дуже небезпечно! Ми лише почнемо рити окопи, вони подумають, що ми копаємо їхній бурштин! Тоді нам усім хана!" – каже "Лукашенко".

"Справа в тому, що РФ видихається! І путіну вкрай необхідно, щоб Білорусь відкрила другий фронт. Але він зовсім забув, що Лука вміє не лише гарно брехати, а й геніально відмазуватись", – прокоментував свою пародію Юрій.

У відповідь фани написали у коментарях, що це відео можна розбирати на цитати.

Юрко як завжди, у своєму репертуарі, вміє підняти настрій, молодець! Посміялася від душі! Дякую, Юро, за гумор, супер

Незрівнянно, просто космос! "Як упав патріарх Кирило, так я одразу в бога повірив". Ох і розберуть на цитати це відео

Я просто у захваті. Настрій супер став. Юрко, ви просто бомбічний пацан

Нагадаємо, раніше зірки "Кварталу 95" потролили окупанта та його дружину, яка засмутилася, що він живий і не отримає за нього компенсацію.

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