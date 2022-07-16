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Зірка "Кварталу 95" спародіював Лукашенка і його відмазки перед Путіним, аби не нападати на Україну

Зірка "Кварталу 95" спародіював Лукашенка і його відмазки перед Путіним, аби не нападати на Україну

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Зірка "Кварталу 95" спародіював Лукашенка і його відмазки перед Путіним, аби не нападати на Україну

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий продовжує підіймати бойовий дух українцям своїми пародіями.

Цього разу, зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв ще одну пародію на розмову двох диктаторів – російського президента Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У відео Великий пародіює Лукашенка. Актор показав, які відмазки білоруський президент вигадав, аби не нападати на Україну.

"Президента Росії Путіна, як і раніше, не залишає ідея відкриття другого фронту з боку Білорусі. Цікаво, які цього разу відмазки пустить у хід вусатий диктатор, розуміючи, що вступ у війну в Україні для нього обернеться повним провалом", - так прокоментував відео з пародією Великий.

Спочатку Лукашенко робить вигляд, що не розуміє, що від нього хоче Путін. Врешті, "президент Білорусі" запропонував ідею:

"Слухайте, а давайте ми нападемо на них неочікувано. Ми нападемо на них тракторами. Неочікувано ж? Стратегія дуже хитра. Будемо використовувати ефект несподіванки. Україна очікує, що ми нападемо, а ми не нападемо", - каже Лукашенко у ролі Великого.

Юзери подякували Юрію за його творчість і зізналися, що він їх дуже підтримує: "Юрко, так тримати! Хоч хтось може в цей час справді розсмішити!", "Юрій Великий краще розуміється на білоруській ситуації, ніж уряди деяких країн", "Сили спеціальних відмовок" – медаль! Ні. Орден за таку чудову інтерпретацію цієї абревіатури! Клас!".

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