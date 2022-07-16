Зірка "Кварталу 95" спародіював Лукашенка і його відмазки перед Путіним, аби не нападати на Україну

Цього разу, зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв ще одну пародію на розмову двох диктаторів – російського президента Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У відео Великий пародіює Лукашенка. Актор показав, які відмазки білоруський президент вигадав, аби не нападати на Україну.

"Президента Росії Путіна, як і раніше, не залишає ідея відкриття другого фронту з боку Білорусі. Цікаво, які цього разу відмазки пустить у хід вусатий диктатор, розуміючи, що вступ у війну в Україні для нього обернеться повним провалом", - так прокоментував відео з пародією Великий.

Спочатку Лукашенко робить вигляд, що не розуміє, що від нього хоче Путін. Врешті, "президент Білорусі" запропонував ідею:

"Слухайте, а давайте ми нападемо на них неочікувано. Ми нападемо на них тракторами. Неочікувано ж? Стратегія дуже хитра. Будемо використовувати ефект несподіванки. Україна очікує, що ми нападемо, а ми не нападемо", - каже Лукашенко у ролі Великого.

Юзери подякували Юрію за його творчість і зізналися, що він їх дуже підтримує: "Юрко, так тримати! Хоч хтось може в цей час справді розсмішити!", "Юрій Великий краще розуміється на білоруській ситуації, ніж уряди деяких країн", "Сили спеціальних відмовок" – медаль! Ні. Орден за таку чудову інтерпретацію цієї абревіатури! Клас!".

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