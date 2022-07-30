Зірка "Кварталу 95" Великий насмішив пародією на Лаврова в Африці: "Захарова, як ця задниця називається"

Цього разу у полі зору Юрія Великого опинився Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його нещодавнє "африканське турне".

У відео Великий, який пародіює лаврова, постає з піцею навколо шиї. На початку ролика Юрій в образі Лаворва говорить: "В рамках турне країнами Африки дуже радий сьогодні перебувати у вашій "костеприимной" країні. Як країна називається? Захарова, як ця задниця називається, у якій ми зараз? Та до чого тут спецоперація. Я маю на увазі де ми зараз перебуваємо?" – каже "Лавров".

Коли ж "Лавров" дізнався, що він в Уганді, до мешканців країни він звернувся "любі угандони", "угондянці", "угондяне". Врешті, Лавров каже: "Корочше, мешканці уганської області".

Поки "Лавров" говорить свою промову, на нього одягають намисто з бубликів, часнику, туалетного паперу, кірки від кавуна, а за вуха йому одягають лапшу: "Давайте, давайте. Я так зрозумів, ми вам вішаємо, ви - нам".

Як відомо, днями Сергій Лавров поїхав в "африканське турне". Там путінський прихвостень зіштовхнувся з місцевими традиціями, які не властиві західному світу, а тому Лавров потрапив в очевидно незручні для нього ситуації.

Так, в Ефіопії Лаврова зустріли свіжоскошеною травою на підлозі. У цій країні це символізує достаток та благополуччя. у Мережі пригадали, що Лаврова в РФ називають "сумною конячкою" та побачили у світлині кумедне співпадіння. Також під час візиту до однієї з африканських країн Лаврову повісили вінок на шию, який користувачі соцмереж назвали "піцою". У Мережі іронічно зауважують, що Лавров "замовляв овес, але йому привезли піцу".

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