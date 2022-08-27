Зірка "Кварталу 95" Великий обстібав міноборони РФ за "збитий супутник" та "бавовну" у Росії

Актор "Кварталу 95" Юрій Великий вкотре висміяв жалюгідні спроби російської влади виправдати свої програші у війні з Україною.

Артист Юрій Великий не втратив нагоди постібати міноборони РФ, яке вигадує собі подвиги та приховує реальні причини вибухів у окупованому Криму і російських містах.

Актор поділився жартівливим роликом на своєму YouTube-каналі. У такий спосіб Великий хотів показати наскільки смішний мають вигляд усі заяви окупантів.

"Хочу відмітити, що на 183-й день нашої триденної "спецоперації", ми досягли небувалих успіхів. Ці успіхи настільки небувалі, що їх ніколи і не бувало", - розпочав свій "брифінг" від імені міноборони РФ Великий.

Не оминув актор і безглузду заяву росіян, щодо нібито збитого супутника, на який збирали кошти українці.

"Найкращим чином проявили себе наші ПКС – повітряно-косметичні сили Росії. Їм вдалося збити супутник з якимись незрозумілими американськими літерами, на який українці збирали всією країною. Це був зафіксований перший космічний "хлопок". За даними розвідки ми спрацювали на випередження і збили супутник ще до того, як його українці купили", - пожартував Великий.

Простібав артист і те, що у "бавовні" в російських містах винні "погодні умови". А на окупованих територіях Криму та Херсонської області просто стався невдалий "збіг обставин".

Нагадаємо, що до цього Юрій Великий записав кумедну пародію на затримання на терориста Ігоря Гіркіна у Криму.

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