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Зірка "Кварталу 95" Великий потролив війська РФ, що "без паніки" перегрупувалися на Харківщині

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Зірка "Кварталу 95" Великий потролив війська РФ, що "без паніки" перегрупувалися на Харківщині

Юрій Великий

Актор Юрій Великий висміяв ганебні заяви російського міноборони у влучній пародії.

Зірка "Вечірнього кварталу" Юрій Великий продовжує розважати українців дотепними жартами. На своєму YouTube-каналі актор поділився влучною пародією на спікера міноборони РФ Ігоря Конашенкова. 

На відео актор в образі російського пропагандиста з'явився з клоунським носом, аби "спростити роботу українським фотошоперам". Великий висміяв російську армію, яка тікала від бійців ЗСУ з-під Харкова.

"Було прийняте рішення перегрупувати нашій війська та піти у контрвідступ. У зв'язку з цим наш державний кордон щільно наблизився до українських солдатів. В результате чого підрозділи противника у страху, у паніці зривають наші триколори та встановлюють замість них свої двоколори", - пожартував актор. 

Не оминули жарт артиста й ганебні спроби росіян виправдатися через вдалі контрнаступи ЗСУ на Херсонщині. Так, Великий влучно назвав дії армії окупантів "фарш-броском". 

"У черговий раз нам вдалося обхитрити військово-політичне керівництво України. Ми зробили вигляд, що здаємося на Херсонському напрямку, а здалися на Харківському", - від імені Конашенкова сказав актор.

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас топ-10 кумедних та влучних пародій Юрія Великого. Серед них, зокрема, пародія на допит Медведчука та Лукашенка в магазині для дорослих.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1486
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