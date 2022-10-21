Зірка "Кварталу 95" Великий у влучній пародії висміяв звернення колаборанта Стремоусова

Актор та комік Юрій Великий потролив одіозного путініста Кирила Стремоусова, який нещодавно звернувся до мешканців тимчасово окупованого Херсону.

Зірка "Кварталу 95" об'єднав у одній пародії одразу три звернення від колаборанта, який намагався запевнити херсонців про "вдале просування спецоперації".

"На цей момент у Херсоні все спокійно і безпечно, тому я записую це звернення з Генічеську. Не вірте фейкам, нібито укропи будуть наступати на своїх, як вони їх називають, бандеро-піф...пах...пікпаках. Це нісенітниця - наступати їм вже немає чим. Але, як я вже казав, ми наполегливо рекомендуємо всім поїхати із області на навчання або оздоровлення, можна на оздоровче навчання, або навчальне оздоровлення", - потролив слова Стремоусова Великий.

Також у відео актор висміяв те, як пропагандисти намагаються запевнити усіх, що усі їхні спроби визвезти населення це ніяка не евакуація.

"Повторюю, це ніяка не евакуація. Якби це була евакуація, по місту їздили б евакуатори. У мене особисто ніякої паніки немає, тому я вже в Євпаторії. Це ніяка не евакуація, ми просто просимо вас поїхати звідси, аби подивитися світ. Поки що тільки "руський мир". У вас є унікальна можливість взяти батьків і поїхати в Крим. У Криму скільки визначних пам'яток: розвалини Херсонесу, розвалини Кримського мосту, дуже рекомендую", - сказав у пародії актор.

Не обійшлося і без тролингу останнього "мему" від Стремоусова, у якому він прифотошопив себе на тлі стели на в'їзді у Київ. Великий посміявся із невдалих заяв колаборанта, а також зачитав пародійного вірша про "батьківщину-росію", про яку писав Стремоусов.

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