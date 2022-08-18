Зірка "Кварталу 95" Великий зняв кумедну пародію на затримання Гіркіна у Криму

Цього разу Юрій Великий зняв пародію на терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), якого російські окупанти 13 серпня затримали в окупованому Криму.

Великий у відео з'являється в образі Гіркіна – у сірій футболці, а для максимальної схожості з терористом, підфарбував очі чорним, щоб зобразити його синці під очима. Актор уявив, як відбувався допит Гіркіна.

Як відомо, останніми місяцями Гіркін активно критикував російське політичне та військове керівництво за те, що вони недостатньо рішуче воюють в Україні. Він був затриманий під час спроби пробратися на "Херсонський фронт" добровольцем за паспортом прикриття на ім'я Сергія Рунова, яке він використовував під час роботи в спецслужбах.

Коли на "допиті" Гіркіну кажуть, що він нарешті попався, той каже, що "давно треба було упіймати цю мерзенну мерзоту, цю гніду, яка дискредитувала і поливала брудом військово-політичне керівництво нашої країни". Мєдвєдєва ж "Гіркін" називає дурнем.

"Гіркін" також запевняє, що він не Гіркін, а Рунов Сергій. Коли "Гіркіна" запитують, навіщо він зголив вуса, він говорить, що не голив їх, а вони самоліквідувалися: "Скажімо так, необережно покурив".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив про "провал російської військової стратегії в Україні". Про це злочинець написав у соцмережах. Гіркін вважає, що РФ не вдасться захопити всю територію Донецької області, ані навіть захопити Слов'янськ до 11 вересня, коли окупанти запланували проведення так званого "референдуму" про приєднання захоплених територій до РФ.

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