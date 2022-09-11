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Зірка "Кварталу 95" Великий зняв пародію на побитого Соловйова після приїзду Пугачової до Росії

Зірка "Кварталу 95" Великий зняв пародію на побитого Соловйова після приїзду Пугачової до Росії

Дата публікації
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Зірка "Кварталу 95" Великий зняв пародію на побитого Соловйова після приїзду Пугачової до Росії

Юрій Великий в образі Володимира Соловйова

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий потішив фанів новою влучною пародією і цього разу на кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

Так, Юрій Великий зняв чергову пародію на російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Втім, цього разу Соловйов у виконанні Великого з'явився в ефірі з побитим обличчям. Як відомо, нещодавно пропагандист вийшов у прямий ефір з синцями та подряпинами на обличчі.

Що саме з ним сталося, Соловйов не казав, втім фани припустили, що це помста з боку російської зірки Алли Пугачової, яку кремлівський блазень критикував.

Коли Пугачова два тижні тому повернулася до Росії, вона заявила, що перше, що хотіла зробити після повернення до Москви – це "набити пику одній людині", але не сказала якій. Проте через деякий час на сторінці співачки з'явився допис, у якому вона висміяла російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Великий пародіюючи Соловйова припустив, що з одіозним ведучим могло трапитися:

"З чого ви взяли, що мене хтось побив? Може я сам це зробив. Мало що могло трапитися. Може я просто поліз на дерево рятувати котеня і впав потім обличчям на котеня. Або може я просто бабцю через дорогу переводив, а її дідусю це не сподобалося. Та звідки ви знаєте, може я з бомжами подрався. Я, до речі, якось дрався з бомжами. Наваляв їм знатно. Просто у коробку, де вони спали. Власне через це драка й почалася", - говорить "Соловйов" свої версії.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
32к
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