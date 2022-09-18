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Зірка "Кварталу 95" Великий зняв смішну пародію на Лукашенка, який рубає дрова, щоб обігріти Європу

Зірка "Кварталу 95" Великий зняв смішну пародію на Лукашенка, який рубає дрова, щоб обігріти Європу

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Зірка "Кварталу 95" Великий зняв смішну пародію на Лукашенка, який рубає дрова, щоб обігріти Європу

Юрій Великий в образі Олександра Лукашенка

Актор Студії "Квартал 95" Юрій Великий потішив українців черговою влучною пародією.

Цього разу Юрій Великий зняв пародію на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У полі зору Великого опинилося нещодавнє відео, на якому Лукашенко з бізнесменом Сергієм Тетеріним рубають дрова і обговорюють ситуацію у Європі.

Зокрема, Лукашенко говорить, що вони нарубають дров і не дадуть замерзнути Європі. Великий обіграв слова одіозного псевдопрезидента:

"Не дамо змерзнути Європі, допоможемо нашим братам, може й вони нам колись допоможуть". На що "Тетерін" каже: "Григорович, та які вони нам там брати у Європі". І той відповідає: "Може навіть й рідні, все залежитиме від того, чим закінчиться спецоперація".

Потім Лукашенко у ролі Великого зізнається, що колоти дрова він не дуже сильний, а от наламати дрова – це запросто. "Ми оно з Путіним з цією спецоперацією стільки дров наламали, на чотири покоління вистачить", - каже "Лукашенко".

Окрім дров, Лукашенко в ролі Великого вирішив обігріти Європу, зв'язавши їй светр, а також нагодувати, почистивши картоплі. "Допоможемо нашим братам пережити гуманітарну картоплестрофу", - каже Великий у ролі Лукашенка.

Нагадаємо, раніше Юрій Великий поділився влучною пародією на спікера міноборони РФ Ігоря Конашенкова і потролив війська РФ, які "без паніки" перегрупувалися на Харківщині.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2170
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