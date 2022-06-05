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Зірка "Кварталу 95" висміяв видачу повісток у Росії – відео

Зірка "Кварталу 95" висміяв видачу повісток у Росії – відео

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Зірка "Кварталу 95" висміяв видачу повісток у Росії – відео

Юрій Великий / Фото: instagram.com/yuri_velikiy

Відомий гуморист, зірка "Кварталу 95" Юрій Великий зняв нове кумедне відео.

Так, артист, який днями спародіював експрезидента-втікача Віктора Януковича, тепер висміяв видачу повісток у Російській Федерації.

У ролику, який знаменитість запостив у своєму Instagram, він зобразив пенсіонера, який отримав повістку до військкомату. А це в РФ не дивно, оскільки там в армію "забирають" навіть людей з інвалідністю та навіть незрячих.

"Сміємось - отже не здаємось", – прокоментував свою пародію Великий.

У відповідь користувачі подякували гумористу за гарний настрій.

  • Напевно зараз найпрогресивніший пародист, що не відео – то шедевр. З хірургічною точністю Юрій відображає всю суть життя помийної ями Оркістана
  • Обожнюю ваше почуття гумору
  • І смішно, і сумно! Талант
  • Дякую за чудовий настрій

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво розповів, чому вирішив навчатися військової справи. Шеф-кухар опановує вміння користуватися зброєю.

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