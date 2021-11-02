Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий вперше показав свою квартиру у новому районі Києва

Актор показав підрослих доньок та красуню-дружину.

Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий вперше показав свою квартиру.

Відомий гуморист запросив програму ЖВЛ до себе в гості і познайомив з красунею-дружиною Ксенією та показав підрослих доньок Варвару та Серафиму.

Простора трикімнатна квартира у новому районі Києва. Головне місце в ній - кухня-вітальня. Саме тут щодня збігаються зірки. Бо у родині Кошових – самі лиш зірки. Батько – актор "95-го кварталу", мати – дизайнерка та колишня танцівниця, старша донька Варвара – акторка та співачка-початківець, а маленька Серафіма поки що головна натхненниця всіх членів сім'ї.

Режими та графіки - це взагалі не про Кошових. Тому вранці у квартирі панує тотальний хаос, оскільки Ксенія має зібрати обох доньок, зібратися самій та вийти вчасно з квартири у справах. На щастя, ввечері вдома тиша та злагода: "Яке щастя, ми не робимо уроки вдома", - пояснила дружина Кошового.

Після народження доньок талановита танцівниця не повернулася на сцену, а заснувала власний бренд. Втім, зізнається – шити вбрання для доньок наразі можливості не має. Тому у вихідні дівчата тягнуть батьків по обновки. Проте, стверджує Кошовий, у вихованні доньок існують певні правила – мають бути дисципліна та гарні оцінки. Якщо ж щось йде не так, суровий батько забороняє дівчатам на певний період користуватися гаджетами.

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