Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач зізнався, як ставиться до статевого виховання доньки

Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" і ведучий "Я люблю Україну" Юрій Ткач відверто поділився власним баченням статевого виховання дев'ятирічної доньки Лізи.

Юрій Ткач з донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Гуморист неочікувано вирізнився чіткою позицією на подкасті Олександра Волошина. Проте вона стосувалася не доньки, а скоріше її майбутніх залицяльників. У жартівливій формі Ткач запевнив, що для хлопців, які "раніше часу" підходитимуть до його доньки, підготує спеціальну "зброю":

"Буду відстрілювати. Я куплю собі двоствольну зброю і буду відстрілювати. Одна для одного яйця, інша для другого, якщо хтось підійде раніше часу", – посміхнувшись сказав Ткач.

Шоумен уточнив, що під фразою "раніше часу" має на увазі період до "адекватних 18 років".

Юрій Ткач

Втім, зірка втручатися в сексуальне виховання доньки не планує. Оскільки вважає, що на цьому краще знається мама, себто дружина Юрія Ткача Вікторія. До того ж, згадуючи відсутність секс просвітництва у своєму дитинстві, ведучий все звів до того, що дітей здебільшого виховує суспільство.

"Для цього є, певно, її (доньки – прим. ред.) мама. Дружина. Вона допоможе. Але ж ти пам'ятаєш, що й матюкатися, і всім сексуальним історіям тебе вчить що? Вулиця, школа... Там ти все розумієш. Зі мною батьки не розмовляли", – зазначив гуморист.

Знаменитість вбачає свою участь лише у статевому вихованні сина, адже для нього у Ткача точно знайдеться, що сказати.

Нагадаємо, нещодавно артист "Кварталу 95" Юрій Ткач зізнався, які приблизно доходи він отримує щомісяця. Також гуморист назвав, чим саме заробляє на життя у часи війни.

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