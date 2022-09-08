Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий насмішив пародією на Лукашенка та перший білоруський ноутбук

Так, Юрій Великий показав пародію на псевдопрезидента Білорусі Олександра Лукашенка, який нещодавно провів відкритий урок для білоруських школярів.

Там, зокрема, Лукашенко представив перший білоруський ноутбук, який зібрав білоруський завод "Горизонт", відомий своїми телевізорами. Щоправда, як з'ясувалося, цей портативний комп'ютер складається з білоруських комплектувальних лише на 12%.

Лукашенко у виконанні Великого розповідає, що ноутбук йому подарували "наші розумні люди": "Їм було поставлене завдання похитатися по всьому світу і знайти найкраще. Ось вони й похиталися. Деякі, щоправда, й досі десь хитаються. А ті, хто погано хитався, зараз в інших місцях хитаються", - каже "псевдопрезидент".

Окрім того, Великий обіграв і те, що білоруського у цьому ноутбуку лише 12%:

"Чесно хочу сказати, що з білоруського тут менше 70%. 55, якщо бути точнішим. Але якщо дивитися правді у вічі, скажу, що нашого тут відсотків 40. Та хоч би й 30, це ж вже не так принципово. Хоча я бачу, що в дійсності всі 20, 12, якщо бути точнішим. А якщо зануритися в деталі, то може й того 7. Але не в цьому суть, важливий сам факт. Нехай там буде хоч 5% нашого, нехай лише презентація наша. Важливо, що початок покладено", - глузує Великий з Лукашенка.

Читайте також: