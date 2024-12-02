Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий одружився та вперше показав свою дружину-красуню

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий ошелешив радісною новиною, що офіційно вже не холостяк.

Гуморист зізнався, що одружився. Обраницею артиста стала ефектна брюнетка, на ім'я Аліна. Пара зіграла весілля ще влітку, а саме 27 липня, але тримала цю новину в таємниці. Лише 1 грудня подружжя оголосило про одруження на проєкті "Ближче до зірок".

"Це Аліна, моя дружина. Я її дуже кохаю", - поділився Юрій Великий.

Юрій Великий із дружиною / Фото: скриншот з відео

Стосунки пари тривають вже декілька років. Аліна поділилася, що весілля як таке вони не планували. Подружжя логічно підійшло до цього рішення після того, як витримало перевірку на міцність. Зокрема, закохані пережили разом карантин та війну. Жахливі реалії сьогодення не вплинули негативно на їхні стосунки, а лише зробили міцнішими.

Юрій Великий із дружиною / Фото: скриншот з відео

"Не можу сказати, що я очікувала. Ми просто йшли до цього. Так обставини склалися, що наші стосунки випробувалися. То карантин, то війна, то ще якісь події, але я рада, що ми разом із Юркою прийшли до цього", - прокоментувала дружина-красуня шоумена.

Юрій Великий із дружиною / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно ведуча Василіса Фролова оголосила, що вийшла заміж. Нещодавно знаменитість показала, яким було її весілля в ОАЕ.

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