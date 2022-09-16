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Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий зняв кумедну пародію на Путіна, який застряг на колесі огляду

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий зняв кумедну пародію на Путіна, який застряг на колесі огляду

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462
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Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий зняв кумедну пародію на Путіна, який застряг на колесі огляду

Юрій Великий

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий представив нову пародію на російського диктатора Володимира Путіна.

Так, Юрій Великий не втратив нагоди у новій пародії висміяти нещодавнє відкриття колеса огляду під назвою "Сонце Москви", яке розмістили в центрі російської столиці.

Таку важливу для країни подію, звісно, не зміг пропустити Путін, який, щоправда, був присутній на відкритті у режимі онлайн. У своїй пародії Юрій Великий уявив, як би відбувалися події, якби російський диктатор приїхав на відкриття колеса огляду особисто.

Відео починається з того, що Путін у ролі Великого запитує: "Розповідайте, чого ви мене з бункера витягли?".

У відповідь "мер" Москви Собянін розхвалює Путіну нову туристичну пам'ятку міста. Коли ж російський диктатор запропонував Собяніну проїхатися на колесі, вони застрягли. Собянін почав кликати на допомогу і вигукувати: "Росіяни! Зніміть Путіна".

Той був занепокоєний фразою Собяніна, мовляв, росіяни можуть не так зрозуміти його заклик, на що мер Москви зазначив: "Та все вони правильно зрозуміють".

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас топ-10 кумедних та влучних пародій Юрія Великого. Серед них, зокрема, пародія на допит Медведчука та Лукашенка в магазині для дорослих.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
462
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