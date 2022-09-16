Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий зняв кумедну пародію на Путіна, який застряг на колесі огляду

Так, Юрій Великий не втратив нагоди у новій пародії висміяти нещодавнє відкриття колеса огляду під назвою "Сонце Москви", яке розмістили в центрі російської столиці.

Таку важливу для країни подію, звісно, не зміг пропустити Путін, який, щоправда, був присутній на відкритті у режимі онлайн. У своїй пародії Юрій Великий уявив, як би відбувалися події, якби російський диктатор приїхав на відкриття колеса огляду особисто.

Відео починається з того, що Путін у ролі Великого запитує: "Розповідайте, чого ви мене з бункера витягли?".

У відповідь "мер" Москви Собянін розхвалює Путіну нову туристичну пам'ятку міста. Коли ж російський диктатор запропонував Собяніну проїхатися на колесі, вони застрягли. Собянін почав кликати на допомогу і вигукувати: "Росіяни! Зніміть Путіна".

Той був занепокоєний фразою Собяніна, мовляв, росіяни можуть не так зрозуміти його заклик, на що мер Москви зазначив: "Та все вони правильно зрозуміють".

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас топ-10 кумедних та влучних пародій Юрія Великого. Серед них, зокрема, пародія на допит Медведчука та Лукашенка в магазині для дорослих.

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