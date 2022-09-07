Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий зняв пародію на дядька Сергійка, який майструє дерев'яні HIMARS

Цього разу в епіцентрі уваги Юрія Великого опинився звичайний українець, дядько Сергійко, який відкрив власний стартап та почав виготовляти дерев'яні HIMARS.

Як у відео пояснює дядько Сергій, він з мужиками "клепає дерев'яні HIMARS для міноборони". Дільничний, який зупинив дядька через те, що він краде деревину зі складу, не повірив дядьку.

"Та я ж кажу тобі, ти щось чув про дерев'яні HIMARS? То це я їх придумав. Так би мовити, вирішив стати старпьортером, ой, стартапером. На тому тижні вже відправили 10 HIMARS і в той же день їх розхерячили. Ці ж рашайолопи шмаляють по них своїми кальмарами, ой, "калібрами". Один наш дерев'яний HIMARS коштує ну десь там 2,5 тисячі гривень, а одна їхня ракета "калібр" 6,5 мільйона доларів", - каже дядько Сергій.

Дільничий дивується, окупанти що, ідіоти, стріляти по дерев'яним HIMARS, на що дядько Сергй відповідає: "А чому тут дивуватись? Якщо їм накази віддає фанєрний маршал, чому б їм не стріляти по дерев'яним HIMARS?".

Нагадаємо, днями у Мережі з'явилася інформація, що в України з'явився цілий парк дерев'яних високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Нібито за допомогою цих систем українські війська обдурюють Росію і змушують окупантів запускати дорогі ракети далекого радіусу дії за марними помилковими цілями. Також повідомлялося, що під час першого ж розгортання дерев'яні муляжі HIMARS залучили щонайменше 10 російських крилатих ракет "Калібр". Своєю чергою, українці почали масово будувати підробки, тоді як справжні пускові установки продовжували обстрілювати російські позиції на сході та півдні.

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