Зірка "Кварталу 95" змусив фанів реготати з нової пародії на тіктокера Кадирова – відео

Нещодавно "TikTok-воїну" присвоїли звання героя псевдореспубліки ЛНР.

Це надихнуло Великого на нове кумедне відео. У ролику "Дон" хизується нагородою та тим, які ордени йому ще хочуть вручити. Зазначимо, що нещодавно Кадиров отримав орден "За заслуги перед стоматологією".

"Усім привіт, дон. Це знову я, дон. Знову зі своїм теледоном дон. Ой, телефоном, дон. Хочу вам, як то кажуть, трохи похвалитися, дон, мені вчора вручили пом'ятий орган, гарний такий, дон. Я його в руках тримав, цей пом'ятий орган, дон", - каже Юрій в образі Рамзана.

"Головному "Стоматологу" Чеченської республіки Рамзану Кадирову знову вручили черговий орден, цього разу героя ЛНР. Хоча для цього ордену більше підійшла б інша назва – Окупант Луганської області", – прокоментував комік.

У коментарях користувачі зізналися, що не припиняють дивуватися талантом Великого.

Майстер перевтілення! Тримаєте марку

Текст та виконання абсолютно геніальні. Вас можна дивитися та слухати нескінченно

Юрій – талантище! Насміялася від душі (і це в наші нелегкі часи). Як же я рада, що є ви, є наша прекрасна Україна і все обов'язково буде добре! Дякую

Браво! Як завжди ви чудові і неповторні у своїх виступах! Оскара артисту Великому!

Нагадаємо, не так давно Юрій Великий насмішив пародією на Лаврова в Африці. Гуморист показав міністра закордонних справ Росії у його "африканському турне".

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