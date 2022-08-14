Зірка "Кварталу 95" Великий зняв пародію на російську туристку, яка не хоче їхати з Криму

Цього разу Юрій Великий зняв пародію на російську туристку, яка бідкалася у машині, що не хоче їхати з Криму, де в Алушті так добре влаштувалася і жила як "у своєму домі".

Юрій Великий обіграв слова росіянки. У відео він сидить у машині у чорній перуці і светрі молочного кольору. Плачучи Великий, в образі туристки, розповідає, як вона не хоче залишати Крим:

"Ми з чоловіком корінні кримчани, мешкаємо тут від 2014 року. Ледь знайшли в Алушті квартиру, там мешкали кримсько-татарські пенсіонери. Ми ж чисто по-людськи настукали на них в ФСБ, їх кудись забрали та вивезли. А ми знову ж таки, чисто по-людськи почали за квартирою доглядати, навіть документи на себе переоформили по людськи чисто", - говорить "туристка".

Також "туристка" додає: "Ну добре, ми бомбимо Україну з Криму, але навіщо бомбити у відповідь?".

Обіграв Великий й той факт, що вибухи на аеродромі у кримському місті Саки сталися через необережне паління:

"Всі говорять, що все це сталося через необережне паління. От скажіть мені, що такого можна було в Криму палити, щоб аж 10 літаків злетіли у повітря навіть не злітаючи", - дивується "туристка".

Нагадаємо, раніше Юрій Великий зняв пародію на пропагандиста Володимира Соловйова, який бреше про "бавовну" в Криму.

Читайте також: