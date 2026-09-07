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Зірка "Левів на джипі" Роман Щербан одружився вперше і показав фото з розкішного весілля серед лісу
Роман Щербан офіційно позбувся статусу холостяка. Він вже відгуляв весілля та показав кадри зі святкування.
Зірка проєкту «Леви на джипі», український гуморист Роман Щербан вперше одружився.
Про це комік оголосив в Instagram. Роман Щербан повів під вінець кохану, блогерку Анастасію Лісогуб, з якою заручився у грудні 2024 року. Парочка вже й встигла відгуляти весілля.
Образ нареченого складався зі світлого костюму та білої сорочки. Обраниця гумориста одягнула білу пишну сукню із глибоким розрізом в зоні декольте, а також довгий вельон. Волосся Анастасія зібрала в укладці та нанесла стриманий макіяж. Букет нареченої складався з білих ніжних квітів.
Парочка відгуляла весілля 6 вересня. Церемонія минула серед лісу просто неба. Закохані сказали одне одному омріяне так на тлі дерев’яної арки з квітів. Потім гості зібрались у бенкетному залі, де на них чекали смачні частування. До речі, на весіллі був незвичний фондан: замість шоколаду — сметана, а замість полуниці — вареники.
Розважались гості під шатром. Там вони могли танцювати, брати участь у різноманітних конкурсах та насолоджуватися веселою атмосферою свята.
Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Бред Пітт заінтригував одруженням із молодшою на 26 років коханою. Артист випадково обмовився про шлюб.