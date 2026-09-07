Зірка "Левів на джипі" Роман Щербан одружився вперше і показав фото з розкішного весілля серед лісу

Роман Щербан одружився / © instagram.com/romanscherban

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Зірка проєкту «Леви на джипі», український гуморист Роман Щербан вперше одружився.

Про це комік оголосив в Instagram. Роман Щербан повів під вінець кохану, блогерку Анастасію Лісогуб, з якою заручився у грудні 2024 року. Парочка вже й встигла відгуляти весілля.

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Образ нареченого складався зі світлого костюму та білої сорочки. Обраниця гумориста одягнула білу пишну сукню із глибоким розрізом в зоні декольте, а також довгий вельон. Волосся Анастасія зібрала в укладці та нанесла стриманий макіяж. Букет нареченої складався з білих ніжних квітів.

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Роман Щербан одружився / © instagram.com/romanscherban

Парочка відгуляла весілля 6 вересня. Церемонія минула серед лісу просто неба. Закохані сказали одне одному омріяне так на тлі дерев’яної арки з квітів. Потім гості зібрались у бенкетному залі, де на них чекали смачні частування. До речі, на весіллі був незвичний фондан: замість шоколаду — сметана, а замість полуниці — вареники.

Роман Щербан одружився / © instagram.com/romanscherban

Розважались гості під шатром. Там вони могли танцювати, брати участь у різноманітних конкурсах та насолоджуватися веселою атмосферою свята.

Роман Щербан одружився / © instagram.com/romanscherban

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Бред Пітт заінтригував одруженням із молодшою на 26 років коханою. Артист випадково обмовився про шлюб.

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