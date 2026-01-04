ТСН у соціальних мережах

Гламур
377
1 хв

Зірка "Левів на джипі" Валік Міхієнко освідчився коханій у Буковелі

Гуморист одружується вперше.

Автор публікації
Валерія Сулима
Валік Міхієнко з нареченою

Валік Міхієнко з нареченою / © instagram.com/varik_mikhiienko

Відомий український гуморист Валік Міхієнко, який є учасником розважального проєкту "Леви на джипі", освідчився коханій Анастасії.

Радісною новиною комік поділився у своєму Instagram. Він опублікував фото, на яких зображений з Анастасією. На знімках кохана Валіка демонструвала обручку на безіменному пальці правої руки. Гуморист покликав обраницю заміж 3 січня. Сталося це під час їхнього зимового відпочинку в Буковелі.

"03.01.2026", - коротко підписав світлини комік та додав смайлик у вигляді сердечка.

Валік Міхієнко з нареченою / © instagram.com/varik_mikhiienko

Валік Міхієнко з нареченою / © instagram.com/varik_mikhiienko

Зазначимо, про стосунки Валіка Міхієнка з Анастасією насправді мало що відомо, оскільки вони не охоче діляться подробицями. Проте роман пари триває вже понад два роки. Познайомились закоханні в кальянній.

377
