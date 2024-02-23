Зірка "Ліги сміху" чесно назвала суму свого щомісячного заробітку і на що витрачає кошти

Зірка "Ліги сміху", акторка Настя Ткаченко відверто розповіла про свої витрати та доходи під час війни.

Так, 28-річна знаменитість розповіла, що наразі їй вдається заробити в середньому до двох тисяч доларів щомісяця. Таку суму вона отримує завдяки участі у різноманітних проєктах, зокрема, і рекламних кампаніях, які дуже часто пропонують зірці умови бартеру.

"У середньому 1,5−2 тисячі доларів. Це знімання і реклами. Але сюди не входить те, що я отримую по бартеру. Він покриває багато моїх запитів", - зізналася акторка у розмові зі Славою Дьоміним.

Настя Ткаченко

До слова, Настя запевняє, що вона зовсім не вміє відкладати й економити кошти, тому завжди купує те, що вважає за потрібне одразу:

"Я не вмію відкладати гроші. Я витрачаю гроші на все. Я б хотіла навчитися фінансової грамотності, щоб відкладати гроші. Я постійно шкодувала на себе грошей. Це, можливо, комплекс бідності. І я перестала. Якщо я хочу купити собі це – купую, бо раптом я завтра помру? Не хочу собі ні в чому відмовляти", - додала знаменитість.

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