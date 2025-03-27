Зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський приголомшив схудненням на 30 кіло: "Важив понад 100 кіло"

Популярний ведучий, гуморист і зірка "Ліги Сміху" Фіма Константиновський, який нещодавно освідчився дівчині, приголомшив, як свого часу схуднув на 30 кіло.

На такий експеримент шоумен наважився ще в юності. Фіма Константиновський в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що в 19 років його вага становила понад 100 кілограмів. Утім, гумористу це було не до вподоби, тож він вирішив позбутися зайвих кіло. За чотири місяці ведучому вдалося схуднути на 30 кіло. Щоправда, шоумен говорить, що краще не слідувати його прикладу, адже це могло зашкодити здоров'ю. Зокрема, Константиновський міг днями нічого не їсти, а коли щось і вживав з їжі, то маленькими порціями.

"Мушу попередити: мій спосіб точно не є прикладом для тих, хто хоче скинути вагу. В 19 років я важив понад 100 кілограмів. Вирішив позбутися зайвих. Я дуже азартний, тому в мене б не вистачило терпіння худнути на три кілограми щомісяця. Тому проводив кілька днів без їжі, потім їв невеличкими порціями і повторював процедуру. Це зараз я розумію, що робив неправильно, але такою була моя історія", - говорить шоумен.

Фіма Константиновський / Фото: instagram.com/fimakonst

Наразі ж ведучий не сидить на дієтах та не обмежує себе в їжі. Щоправда, перед зніманнями проєктів гуморист приводить себе у форму, аби почуватися більш впевненим у кадрі. Тоді Фіма намагається споживати лише корисні продукти.

"Зараз у мене немає секретів схуднення. Обожнюю їсти! Але намагаюся худнути та приводити себе в форму перед зніманнями, аби впевненіше почуватися в кадрі. Також на знімальні дні прошу залишати в гримерці різні корисності: овочі, батончики, енергетики без цукру. А потім шкодую про це. Бо щоразу озираюся на зніманнях, а їсти нічого!" – говорить ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співачка alyona alyona теж відверто заговорила про свою вагу. Виконавиця зізналась, що після стрімкого схуднення знову набрала 17 кіло.

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