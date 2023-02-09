Зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський розійшовся з дружиною

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський приголомшив відвертим зізнанням про своє особисте життя.

Шоумен поділився, що він розлучився з дружиною. За словами гумориста, це сталося ще до війни, але колишнє подружжя вирішило не розголошувати подробиці особистого життя.

"З Владою ми розійшлися півтора роки тому. Але ми розійшлись дуже добре, підтримуємо хороші стосунки. Зараз є така тенденція – всі розходяться або через ковід, або через війну. Для мене це дивно… просто коли у вас все добре, то добре, а під час стресових ситуацій у багатьох змінюються пріоритети. Для мене все змінилось. Окрім того, що гинуть люди, руйнуються міста, а ти ще і в побуті нічого не можеш опанувати. У мене, дійсно, було безліч ранків, коли прокидався і не знав, навіщо я прокинувся. Це стан, у якому важко перебувати. Мабуть, в парах таке ж відбувається", - поділився Константиновський у новому випуску подкасту "Олега френди".

Фіма Константиновський з ексдружиною Владою / Фото: instagram.com/fimakonst

Гуморист зауважив, що ковід для багатьох пар був першим випробуванням, хтось його пройшов гідно, хтось – ні. А війна мала інший вплив на людей та їхню психіку. Так було і для їхньої пари.

"Під час ковіду ми мали нагоду познайомитися краще, мали проводити час разом 24/7. Під час війни з'явилось ще більше приводів задуматися. Ми з Владою чудово пережили ковід, думаю, що і війну теж – ми постійно спілкувалися і продовжуємо це робити. Так склалося, що, коли почалася війна, вона була за кордоном, і ми з нею десь 5 місяців спілкувалися просто щодня, я її трошки заспокоював і підтримував", – розповів шоумен.

Фіма Константиновський з ексдружиною Владою / Фото: instagram.com/fimakonst

Незважаючи ні на що, парі вдалось залишитися друзями. Фіма Константиновський навіть дав поради, як після розлучення не зіпсувати стосунки з колишніми.

"Стосунки закінчуються з різних причин – не завжди це щось погане. Просто щось змінилося, про що не домовились з початку. Ми з Владою були разом тривалий час, і в кожного свої причини. Але якщо ти поважаєш людину, поважаєш свій вибір – не будеш злитися на неї. Це банально звучить, але то правда. Я не впевнений, що ми залишимося друзями… у неї є стосунки, і я поважаю її вибір, тому я менше пишу, менше спілкуюсь. Бути друзями – це складна історія, адже в когось все одно залишаються певні почуття. Я вважаю, що розходитися так: "Якщо що, знай, що я в тебе є. Якщо тобі буде важко – можеш мені написати. І навпаки". Для мене це найголовніше", – поділився ведучий.

Фіма Константиновський / Фото: instagram.com/fimakonst

Нагадаємо, раніше актор та продюсер Руслан Ханумак пригадав, через яке відверте відео вони з блогеркою Аліною Шаманською розлучилися.

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