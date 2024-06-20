Зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський закрутив новий роман і здивував, як зустрів кохану

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський після розлучення з ексдружиною більше не приховує, що його серце зайняте.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" шоумен зізнався, що вже більше року будує стосунки та спільно проживає з дівчиною на ім'я Ліза. Фіма розповів, що кохана має неабияке захоплення конями й професійна займається конкуром. Пара познайомилася на просторах Інтернету й Константиновський зазначив, що новий роман докорінно змінив його й тепер він розкрився як романтик.

"Ми познайомилися з Лізою в Tinder і понад рік разом. Майже одразу з'їхалися. Це дуже класна людина, з якою дуже комфортно. Дуже її люблю. Це моя людина і я дуже вдячний, що ми зустрілися. Я не думав, що я буду таким романтичним ще колись в житті взагалі", - поділився зірка.

Фіма Константиновський з коханою / Фото: instagram.com/fimakonst

Також Фіма розсекретив, що нова дівчина підкорила його серце цілеспрямованість та баченням свого майбутнього. І додає, що до їхнього знайомства вона не цікавилася його медійним життям і не здогадувалася про публічність.

"Мене зацікавило в ній те, що вона знає, чого хоче від життя – вона грумер. Є хобі – спорт, яким вона займається професійно. Вона не знала, хто я. Колись я їй написав, що на репетиції "Ліги сміху". А вона каже: "Ок". Вона не дивилася нічого з того, що я вів. Не дивилася українське телебачення. Це набагато краще. Вважаю, коли це фанатка, то неможливо побудувати стосунки таким чином", - пояснив Константиновський.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту Quest Pistols офіційно представив свою нову дівчину. Антон Савлєпов також розкрив подробиці про їхні стосунки.

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