Зірка "Ліги сміху" Ганін зізнався, чому ТЦК двічі розвертав його додому і чи має він бронь

Зірка "Ліги сміху" та актор Кирило Ганін, який торік розповідав про проблеми з ментальним здоров'ям, висловився про мобілізацію.

За словами Кирила, він ще на початку повномасштабного вторгнення мав намір поповнити лави ЗСУ. Утім, після візиту до військкомату, йому відмовили декілька разів. Зокрема, під час першої спроби його не взяли до війська через думку про неспроможність актора воювати.

"Я вважаю, що це мій обов'язок. Тому що це обов'язок всіх адекватних людей – захищати свою країну. Вперше це було десь на п'ятий день вторгнення, коли ми розібралися з панікою й зрозуміли, що у всіх здебільшого все нормально. У місцевому ЦНАПі був військкомат, я пішов туди й запитав, що робити. На мене подивився мер і сказав: "А ти точно зможеш?" А це був період, коли я худнув, ходив у спортзал... Каже: "Йди додому, одягайся тепліше. Прийдеш – ми тебе на блокпост поставимо". Я прийшов, а мені кажуть, що вже не треба", — розповів комік в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Кирило Ганін

Водночас Ганін знайшов іншу корисну справу й почав допомагати ЗСУ своїми стримами. І після закидів у його бік від юзерів у Мережі він знову пішов спробувати свої сили в армії. Утім, працівники ТЦК запевнили, що у нього добре виходить надавати розголосу певним речам через стрими, й удруге відмовили.

"Я почав робити стрими. Я прийшов туди, кажу: "Все, я готовий". Чоловік сидить і каже: "Воно тобі треба? Сидиш і робиш ефіри? Добре, нам подобається, продовжуй". Він знав, хто я, з огляду на все. І більше я не ходив", — зазначив актор.

Кирило Ганін

Зірка зауважив, що насправді він не отримував повістку за ці три роки великої війни. І додає, що попри публічність, він не має броні, тому після вручення повістки піде воювати. До того ж зізнався, що поки що не проходив ВЛК і зробить це тоді, коли йому безпосередньо вручать повістку.

"До мене за минулий рік – я спеціально рахував – вісім разів підходили працівники ТЦК. Усі вісім разів, щоб сфотографуватися. Мені здається, вони всі думають, що у мене є якась бронь. Мабуть, 30% моєї аудиторії думають, що мені "Квартал" дав бронь. А я ніколи в житті не працював у "Кварталі". Так, у деяких їхніх проєктах знімався, але жодної броні в мене немає", — пояснив артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва назвала кругленьку суму, яку спрямувала ЗСУ після благодійних виступів.



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