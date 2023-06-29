Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов показав палкі обійми з коханою-українкою

Актор, комік та зірка "Ліги Сміху" Іван Люленов замилував палкими обіймами зі своєю коханою-українкою, танцівницею Єлизаветою.

Так, гуморист не приховує, що не самотній. Однак контентом зі своєю обраницею ділиться неохоче. Однак цього разу Люленов зробив виняток. Нині комік їздить з виступами містами України, а Ліза його підтримує. Коли парочка була в Одесі, то зробила там романтичні фото, якими й поділилася в Instagram-stories.

На знімку усміхнений Іван, який був одягнений у чорні штани та жовтий піджак, ніжно обіймав за талію танцівницю. Тим часом Ліза, яка обрала для подорожі Одесою чорний обтислий топ та штани, сором'язливо опустила голову вниз.

Іван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Виступ в Одесі. Було люкс", - підписав знімок Іван.

Нагадаємо, Люленов вперше розсекретив свої стосунки у лютому цього року. Гуморист представив аудиторії свою обраницю, танцівницю Єлизавету, опублікувавши спільні романтичні кадри.

Іван Люленов з дівчиною / Фото: instagram.com/ivanliulenov

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