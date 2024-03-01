Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов привіз кохану-українку до села в Молдові й показався з батьками

Гуморист розповів, як минув їхній відпочинок на його батьківщині в Стоянівці.

Актор та гуморист Іван Люлєнов розповів, як з обраницею, танцівницею Єлизаветою Кравченко, вони з'їздили до його рідного села в Молдові.

Так, пара витратила близько десяти годин в дорозі, щоб з України потрапити до молдавського села Стоянівка, де народився і виріс Люленов. У своєму фотоблогу актор розповів, що дорога була досить спокійною й разом з дівчиною вони придумували різні розваги на шляху. Перед виїздом з країни закохані побували поблизу моря в Одесі, де наробили романтичних фото, а потім простояли в черзі на кордоні п'ять годин.

Іван Люленов з коханою приїхав до рідного села в Молдові / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Іван Люленов з коханою приїхав до рідного села в Молдові / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Зрештою, опинившись у селі, на пару чекали батьки Івана, які приготували для нього з Єлизаветою багато страв і вина. До того ж гуморист показав обраниці домашнє господарство батьків. За словами Люленова, решту часу вони з родиною і коханою затишно провели за розмовами.

Іван Люленов з коханою приїхав до рідного села в Молдові / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Іван Люленов з коханою приїхав до рідного села в Молдові / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Іван Люленов з коханою приїхав до рідного села в Молдові / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Мама нарізала салати, ми смажили м'ясо і розмовляли. Завжди у моєму житті було багато змін і багато важких емоційних подій, але щоб не сталося, я завжди знав, є місце, куди я можу повернутися і там все незмінно. Хочеться подякувати батькам за те, що вони є", - зворушив підсумком артист.

Іван Люленов з коханою приїхав до рідного села в Молдові / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Іван Люленов з коханою приїхав до рідного села в Молдові / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Нагадаємо, нещодавно зірковий фітнес-тренер В'ячеслав Узелков вперше засвітив свою кохану. Спортсмен після операції показав обраницю з їхнім чотирилапим другом вдома.

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