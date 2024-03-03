Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов розповів про реакцію його батьків з Молдови на кохану-українку

Актор та гуморист Іван Люленов зізнався, як батьки поставилися до його стосунків з українкою, танцівницею Єлизаветою Кравченко.

Так, зірка переконує, що його тато й мама, які проживають у молдовському селі, прийняли невістку, як рідну, й невимовно раді за щастя сина. За словами актора, його кохана наділена чудовими внутрішніми рисами, тому не могла не сподобатися його найріднішим людям.

"Та вона мила, позитивна, дуже подобається батькам", - зізнався Іван в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок".

Іван Люленов з дівчиною / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Також артист відповів, чи планує він у недалекому майбутньому відгуляти українсько-молдовське весілля з Єлизаветою. Так, Люленов зізнається, що має таке бажання, але на заваді зараз стає емоційний стан.

"Я готовий. Я хочу сім'ю і це все. Мені просто зараз важко емоційно. Це такі трансформації, які потребують трохи часу, щоб все осіло й такий "все", - поділився гуморист.

Іван Люленов з дівчиною / Фото: instagram.com/ivanliulenov

До речі, нещодавно пара приїздила до села Cтоянівка, що у Модові. Там на закоханих чекали батьки Івана Люленова. Гуморист показав їхню затишну родинну атмосферу на його батьківщині.

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