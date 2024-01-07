Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов розсекретив, який розкішний подарунок зробив для коханої-українки

Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов показав, який розкішний подарунок на Новий рік зробив для своєї обраниці, української танцівниці Єлизавети.

Комік вирішив подарувати коханій відпустку. Парочка на новорічні свята разом вирушила до Єгипту, де вони насолоджувалися відпочинком біля Червоного моря. Як зізнався Люленов, для нього це перша поїздка до країни.

Іван Люленов зі своєю дівчиною у Єгипті / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Це відео про те, як в новорічні канікули я вирішив зробити подарунок коханій і полетіти до Червоного моря в Єгипет. Для багатьох це банально, але для мене вперше. Взимку на морі не був ніколи в життя і в Єгипті теж…Тому намагаюся кайфувати від краси", - поділився гуморист.

Люленов зізнався, що Червоне море його приємно здивувало. Актор не вміє плавати, однак там вода настільки солона, що тримала тіло на поверхні. Тож Іван із задоволенням купався у морі.

Іван Люленов зі своєю дівчиною у Єгипті / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Ліза дуже любить море, засмагати. А я взагалі не дуже люблю море, тому що не вмію плавати, але тут сюрприз! У Червоному морі не треба вміти плавати. Там настільки солона вода, що вона мене тримала. Це був кайф. Я купив маску, ми пірнали і дивились на підводний світ. Нам дуже поталанило, що ми жили на березі, де були рифи, і під водою було особливо гарно", - розповів актор.

Іван Люленов зі своєю дівчиною у Єгипті / Фото: instagram.com/ivanliulenov

До речі, також Іван та Єлизавета насолоджувалися і активним відпочинком. Вони каталися на квадроциклах та ходили на екскурсії.

"Першого дня ми прийшли на усім знайомі квадроцикли в пустелі. Останнього дня ми поїхали до старого міста, сфотографувалися біля мечеті, купили ящик манго і повернулися", - додав гуморист.

Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов похизувався, як із коханою-українкою провів відпустку в Єгипті

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