Зірка "Ліги сміху" Константиновський показав кохану на рідкісних фото й публічно звернувся до неї

Фіма привітав обраницю з важливим святом.
Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський розповів про свято обраниці.
Сьогодні, 29 жовтня, його дівчина на ім'я Ліза святкує день народження. Артист цього дня вирішив публічно зізнатися їй у своїх почуттях. Тож, присвятив іменинниці допис в Instagram. Фіма вперше за тривалий час показав їхні романтичні спільні фото та зізнався, що дуже кохає Лізу. І у привітанні подякував за те, що вона поруч.
"Найкрасивіша дівчина у всесвіті. Все життя хочу з тобою вирішувати, що краще: кохати максимально чи кохати нескінченно. Чесна, щира, справжня, турботлива. Дякую тобі за те, що ти в мене є. З Днем народження, моє щастя", - замилував Константиновський.
У коментарях фани гумориста висловили Лізі найщиріші вітання з її днем народження:
- Вау! Ви така прекрасна пара! Вітаю з днем народження! Бажаю миру, щастя й добра!
- З днем народження Лізу
- Класно, що ви зустріли одне одного
Нагадаємо, на початку літа цього року Фіма Константиновський вперше офіційно підтвердив свої стосунки з Лізою. Ведучий також розповів, як познайомився з коханою.
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