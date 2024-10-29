Зірка "Ліги сміху" Константиновський показав кохану на рідкісних фото й публічно звернувся до неї

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський розповів про свято обраниці.

Сьогодні, 29 жовтня, його дівчина на ім'я Ліза святкує день народження. Артист цього дня вирішив публічно зізнатися їй у своїх почуттях. Тож, присвятив іменинниці допис в Instagram. Фіма вперше за тривалий час показав їхні романтичні спільні фото та зізнався, що дуже кохає Лізу. І у привітанні подякував за те, що вона поруч.

"Найкрасивіша дівчина у всесвіті. Все життя хочу з тобою вирішувати, що краще: кохати максимально чи кохати нескінченно. Чесна, щира, справжня, турботлива. Дякую тобі за те, що ти в мене є. З Днем народження, моє щастя", - замилував Константиновський.

Фіма Константиновський з обраницею Лізою / Фото: instagram.com/fimakonst

Фіма Константиновський з обраницею Лізою / Фото: instagram.com/fimakonst

Фіма Константиновський з обраницею Лізою / Фото: instagram.com/fimakonst

У коментарях фани гумориста висловили Лізі найщиріші вітання з її днем народження:

Вау! Ви така прекрасна пара! Вітаю з днем народження! Бажаю миру, щастя й добра!

З днем народження Лізу

Класно, що ви зустріли одне одного

Нагадаємо, на початку літа цього року Фіма Константиновський вперше офіційно підтвердив свої стосунки з Лізою. Ведучий також розповів, як познайомився з коханою.

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