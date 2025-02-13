Зірка "Ліги сміху" Люленов купив машину й розкрив, чому наважувався на це 10 років

Молдавський актор, співак і гуморист Іван Люленов, який раніше висловився про отримання українського громадянства, купив авто.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка пригадав свій довгий шлях, щоб наважитися на це. Зокрема, Люленов каже, що мав страх водіння через свого колишнього інструктора, який доволі агресивно навчав його. Проте його власні потреби їздити до рідних у Молдову та прохання коханої все ж змусили переступити через страхи. Врешті, під час війни він купив Mercedes, який був у вживанні.

"У мене був страх машини, хоча у мене навіть були права. Але я боявся через те, як мене навчали кермувати. Для мене це був дуже великий страх, що я виросту і буду таким же водієм, таким чолов'ягою. І десять років думав, що не моє. А зараз це була для мене необхідність під час війни. Бо їжджу з України до Молдови та назад. Раніше їздив на автобусі дуже багато годин. Я пішов навчатися, щоб згадати як воно. До того ж треба подякувати моїй коханій, яка тиснула як справжня жінка. Купив уживану машину Mercedes наприкінці 2023", - повідомив Іван.

Іван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Також актор розповів, що поки не має власного помешкання. І додав, що у майбутньому прагне переїхати до орендованого будинку.

"Квартири власної не маю. Усвідомлення цього до мене ще не прийшло. Ми хочемо дуже будинок, але скоріше за все це буде оренда", - зізнався зірка.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Наталка Денисенко стала власницею новенької автівки. Артистка також розкрила вартість машини.

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