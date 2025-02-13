Зірка "Ліги сміху" Люленов назвав умову, за якої отримає українське громадянство

Зірка "Ліги сміху", гуморист і співак родом з Молдови Іван Люленов розповів про наміри отримати українське громадянство.

Артист вже тривалий час проживає в Україні. Навіть під час повномасштабного вторгнення Іван не залишає країну та будує тут особисте життя й кар'єру. Тож гуморист каже, що неодноразово замислювався про українське громадянство. Щоправда, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізнається, що не готовий повністю відмовитися від молдовського на користь українського, тому сподівається на подвійне громадянство.

Іван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Водночас Люленов проживає в Україні на законних підставах. Гуморист має посвідку на тимчасове проживання. Хоча у майбутньому прагне її змінити на постійне на період, поки є труднощі з отриманням українського громадянства.

"Щодо подвійного громадянства в Україні ведуться розмови, скоріше за все, це буде можливо. Але я би не відмовлявся від молдовського громадянства. Якщо отримувати — щоб і українське, і молдовське. У мене зараз є посвідка на тимчасове проживання. Для початку було б добре отримати її на постійне проживання. Але її теж складно отримати особливо зараз: треба або нерухомість, або одружитися й прожити два-три роки. Є багато нюансів", — пояснив зірка.

Нагадаємо, раніше режисер "Слуги народу" та "Сватів" Олексій Кирющенко розповів, як отримав український паспорт. Також він розкрив, де зараз живе.

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