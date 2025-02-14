Зірка "Ліги сміху" Люленов пригадав, як Зеленський присоромив його: "Досі згадую"

Співак і гуморист Іван Люленов пригадав про роботу з Володимиром Зеленським до періоду його президенства.

Так, свого часу зірки виступали на одній сцені "Ліги сміху". В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Люленов розкрив, що тоді будував комедійний образ селянина й часто міг не зважати на зовнішній вигляд. Актор майже постійно носив жовтий піджак, на який одного разу й звернув увагу Зеленський. Зокрема, тогочасному ведучому шоу не сподобалося, що одяг актора був не попрасованим.

Іван зізнається, що попри такий спеціальний задум образу, йому досі соромно за конфуз перед Володимиром. І відтоді він усвідомив, що артист має готуватися перед виходом на сцену.

"Є одна історія, за яку мені дуже соромно, досі згадую її. У мене був жовтий піджак і я собі придумав роль селянина. І щоб вжитися в неї, я міг голову не помити, піджак не попрасувати, щоб бути більшим нечепурою. І от всі готувались, а піджак був таким ненапрасованим! І він (Володимир Зеленський – прим. ред.) запитує, чи не буду я прасувати його. А я кажу, що ніколи його не прасую. Він відповідає: "Правильно, для чого починати?" І я посміявся, а потім через роки усвідомив, що треба було прасувати, бо я ж артист. У мене була своя логіка, але ж насправді треба було готуватися", - розповів комік.

Іван Люленов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

До речі, всі свої піджаки з виступів Люленов уже віддав на аукціони. А отримані кошти спрямував на допомогу ЗСУ: "Вже три-чотири піджака десь продав, в яких я був. Я їх продавав на аукціонах, на сторінці в себе, і звичайно, що всі гроші на ЗСУ пішли. Найбільший (донат – прим. ред.) був у Буковелі на корпоративі. Я просто зняв піджак наприкінці події й кажу, що розігрую. Думав, що буде дві тис. грн, а дійшло до 100 тис. грн. Я був шокований. Перерахували їх на ремонт машини".

Нагадаємо, раніше Іван Люленов розсекретив, що купив нове авто. Шоумен зізнався, що наважувався на це протягом 10 років.

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