Зірка "Ліги сміху" Люленов родом з Молдови пояснив, чому не покине Україну під час війни

Зірка "Ліги Сміху", гуморист і співак Іван Люленов розповів, яким бачить своє майбутнє.

Як відомо, артист народився у Молдові та володіє відповідним громадянством. Тож має право виїздити за межі України без будь-яких труднощів. Тим не менш, під час війни Люленов хоч і навідується до рідних на батьківщину, проте завжди повертається до України, де будує кар'єру й кохання.

Іван Люленов з колегою

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Іван зазначив, що поки не збирається виїжджати у безпечнішу країну під час війни. Тим паче його обраниця-українка підтримує його у цьому рішенні. За словами гумориста, все це обумовлено їхньою великою вірою в світле майбутнє України.

"Ні, планів (переїхати – прим. ред.) немає. Навпаки є надія, що все закінчиться й мирна Україна буде розквітати, все буде добре. Якщо інакше думати, то й, напевно, важко тут лишатися", - наголосив артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Іван Люленов чесно висловився про мобілізацію та чи готовий йти воювати за Україну. Водночас зірка заінтригував намірами пройти базову військову підготовку через відчуття провини.

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