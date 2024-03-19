Зірка "Ліги сміху" Люленов розповів про проблеми батьків у Молдові через його проукраїнську позицію

Актор та гуморист Іван Люленов відверто розповів, як його родичі з Молдови скаржилися на нього батькам через проукраїнську позицію.

Ще з початку війни Іван чітко заявив про свою позицію та став на бік України. Втім, його батьки у Молдові, звідки він сам родом, спочатку дещо не поділяли таких поглядів сина. До слова, згодом родина налагодила стосунки. Але це не зупинило його молдавських родичів, які, за словами Люленова, також намагалися втрутитися і дати його батькам настанови. Зокрема, щоб вони поговорили з сином і він "не мав проблем".

Іван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Так, у моїх батьків були проблеми. Їм казали: "Поспілкуйтеся з Ванею, що він там каже, хай помовчить трошки. Йому потрібні проблеми?". Так їм казали якісь тьоті, родичі… Ми спочатку трошки конфліктували, коли почалася війна. Потім я зрозумів, що так не потрібно, я не хочу з ними сваритися. Я все налагоджував. Потім вони зрозуміли мене й мою позицію. І вони намагаються не провокувати, щоб не було сварок", - відверто поділився Іван в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, нещодавно Іван Люленов розповідав, як його батьки відреагували на його кохану-українку та чи готовий він до весілля.

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