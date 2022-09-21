Зірка "Ліги сміху" Люленов розповів, як війна в Україні розділила його родину: "Ми про це не говоримо"

Актор та гуморист Іван Люлєнов родом з Молдови та війну в Україні переживає як особисту історію.

Вторгнення в Україну Іван Люлєнов сприйняв дуже близько до серця - росіяни нищать країну, де його визнали чемпіоном "Ліги сміху" та запросили на паркет "Танців з зірками".

Родина Люлєнова натішитися не могла популярністю хлопця в Україні. Іван із сумом зізнавався: рідні не могли повірити у напад росії і велику війну в Україні.

"Телебачення ще російське крутилося, тож проросійських політиків крутилося. І тут Радянський Союз, треба розуміти, що загалом, складна ситуація. Я за справедливість. Це все дуже-дуже страшно, те, що відбувається. Перші декілька днів, природно, батьки не розуміли цього всього. Мені дуже складно з такими людьми спілкуватися. З батьками я знайшов спільну мову, ми про це практично не говоримо", - розповів Люленов.

Як війна розділила родину Івана Люленова і чим молдавський комік допомагає українцям зараз

Та нині ситуація змінилася і батьки підтримують його. А тоді єдина людина, яка розуміла Івана, був рідний брат, у якого дружина з Херсона. Разом вони переживали за її рідних, поки не вивезли їх до Польщі. Гуморист не приховує, дуже боявся схожого сценарію і в Молдові.

"Тут також є проросійські сили, політики, які теж намагаються щось… Я боюся уявити, якби вони були при владі в цей період. Ми маємо бути вдячні Україні, бо вона якоюсь мірою і нас захищає, бо ну хто їх знає, може наступне Придністров'я тощо", - зазначив актор.

В Молдові у Люлєнова свій інформаційний фронт. В Instagram він викладає жартівливі новини, дає інтерв’ю, де розповідає правду про життя в Україні. Підтримує українців Люлєнов не лише словом, але й ділом. В Кишиневі він організував допомогу біженцям, разом з нашими артистами бере участь у благодійних концертах "Доброго вечора, ми з України". На сцені Іван виступає зі стенд-апом і піснями.

Більше за все Іван, звичайно, сумує за Києвом, бо вже звик до кожної вулиці столиці України. Його тут теж чекають, а поки що телеглядачі можуть знову бачити Челентано-Люлєнова у шоу "Ліга сміху", яке скоро повернеться на екрани.

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