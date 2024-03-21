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Зірка "Ліги Сміху" Люленов шокував рішенням, що більше не хоче смішити людей

Зірка "Ліги Сміху" Люленов шокував рішенням, що більше не хоче смішити людей

Іван Люленов

Артист пояснив, що він не є професійним гумористом.

Співак, артист з Молдови та новий тренер розважального проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3" Іван Люленов зізнався, що не вважає себе професійним гумористом. 

У складі команди "Стоянівка" він двічі отримав кубок переможців "Ліги Сміху", заснував перший стендап-клуб у Молдові, але ідентифікувати себе лише як гуморист не хоче і професіоналом не вважає.

"Я непрофесійний гуморист. Я не люблю себе ідентифікувати, але вважаю себе артистом, шоуменом. Мені подобається писати пісні, співати, виступати. На мій погляд, мені це вдається", – поділився Люленов в інтерв’ю "Слава+".

На думку Івана Люленова, професійні гумористи працюють у жанрі стендапу, тоді як він не зовсім комфортно почувається в цій ніші комедії. До того ж артист далеко не завжди хоче викликати в людей сміх. Його авторські пісні, зокрема, ліричні.

"Я займався стендапом, зараз іноді виступаю, але це не моя органіка. Мені важко дивитися на себе. Хлопці, які займаються стендапом, – це професійні гумористи. Наприклад, Байдак. Це людина, яка віддала стендапу 20 років. Його ціль, розсмішити людей. Чи хочу я смішити людей? Не завжди. Я хочу бути відвертим з собою, з публікою і не робити, аби було", – чесно зізнався Іван Люленов.

Іван Люленов / ©
Іван Люленов

Однак підкреслив, що саме "Ліга Сміху" задала йому вектор у розважальний жанр. Оскільки це майданчик, який "прокачує" гумористів всебічно.

"Суть "Ліги Сміху" в тому, що непрофесійні люди трохи співають, трохи танцюють, трохи імпровізують. Це база, це школа, адже немає університету гумору. Після фестивалю ти вмієш все потрохи – організувати процес, знімання, знайти реквізит, вийти на сцену. І після "Ліги Сміху" ти обираєш напрямок. Хтось обирає гумор, хтось обирає авторство", – розповів Іван Люленов.

Іван Люленов / ©
Іван Люленов

Побачити Івана Люленова у ролі тренера "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" можна щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ. Третій сезон поспіль проєкт поєднує гумор з важливими волонтерськими місіями, адже команди-учасники змагаються не за кубок переможця, а за право доставити допомогу українським військовим. Смійтеся з користю разом з великою прем’єрою ТЕТ.

Іван Люленов / ©
Іван Люленов

Нагадаємо, раніше Іван Люленов поділився, що через його проукраїнську позицію у його батьків у Молдові виникли певні проблеми.

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