Зірка "Ліги Сміху" Люленов шокував рішенням, що більше не хоче смішити людей

Артист пояснив, що він не є професійним гумористом.

Співак, артист з Молдови та новий тренер розважального проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3" Іван Люленов зізнався, що не вважає себе професійним гумористом.

У складі команди "Стоянівка" він двічі отримав кубок переможців "Ліги Сміху", заснував перший стендап-клуб у Молдові, але ідентифікувати себе лише як гуморист не хоче і професіоналом не вважає.

"Я непрофесійний гуморист. Я не люблю себе ідентифікувати, але вважаю себе артистом, шоуменом. Мені подобається писати пісні, співати, виступати. На мій погляд, мені це вдається", – поділився Люленов в інтерв’ю "Слава+".

На думку Івана Люленова, професійні гумористи працюють у жанрі стендапу, тоді як він не зовсім комфортно почувається в цій ніші комедії. До того ж артист далеко не завжди хоче викликати в людей сміх. Його авторські пісні, зокрема, ліричні.

"Я займався стендапом, зараз іноді виступаю, але це не моя органіка. Мені важко дивитися на себе. Хлопці, які займаються стендапом, – це професійні гумористи. Наприклад, Байдак. Це людина, яка віддала стендапу 20 років. Його ціль, розсмішити людей. Чи хочу я смішити людей? Не завжди. Я хочу бути відвертим з собою, з публікою і не робити, аби було", – чесно зізнався Іван Люленов.

Іван Люленов

Однак підкреслив, що саме "Ліга Сміху" задала йому вектор у розважальний жанр. Оскільки це майданчик, який "прокачує" гумористів всебічно.

"Суть "Ліги Сміху" в тому, що непрофесійні люди трохи співають, трохи танцюють, трохи імпровізують. Це база, це школа, адже немає університету гумору. Після фестивалю ти вмієш все потрохи – організувати процес, знімання, знайти реквізит, вийти на сцену. І після "Ліги Сміху" ти обираєш напрямок. Хтось обирає гумор, хтось обирає авторство", – розповів Іван Люленов.

Іван Люленов

Побачити Івана Люленова у ролі тренера "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" можна щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ. Третій сезон поспіль проєкт поєднує гумор з важливими волонтерськими місіями, адже команди-учасники змагаються не за кубок переможця, а за право доставити допомогу українським військовим. Смійтеся з користю разом з великою прем’єрою ТЕТ.

Іван Люленов

Нагадаємо, раніше Іван Люленов поділився, що через його проукраїнську позицію у його батьків у Молдові виникли певні проблеми.

Читайте також: