Зірка "Ліги сміху" Люленов заговорив про провину перед воїнами та чи готовий піти в ЗСУ

Молдавський актор та гуморист Іван Люленов чесно зізнався, чи готовий взяти зброю до рук.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" артист пояснив свою позицію. Як зізнається Люленов, зараз він не готовий добровільно поповнити лави ЗСУ через брак відповідних знань. Щоправда, він постійно відчуває провину, коли хтось з близьких йде воювати.

"У мене щоденно є внутрішні протиріччя. Я почуваюся винним. Але не відчуваю, що мені робити. Я не можу зрозуміти, що відчувають хлопці (на фронті – прим. ред.) навіть і на 1%. Тому що я не в тих обставинах. У мене багато друзів у такій ситуації. У коміків і артистів немає броні. Більшість йде на фронт. Серед мого оточення такого нема. Я хвилююся, бо бачу, як один за одним йдуть воювати", - зізнався знаменитість.

Іван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Тож Іван говорить, що для себе розглядає варіант програми базової військової підготовки, щоб опанувати принаймні основні навички. Водночас він прокоментував міфи про те, що кожен з публічних людей має бронь. Гуморист спростував такі закиди.

"Звичайно, що я думаю про такі речі й маю провину. 2024 року відчував слабкість, бо зараз до мене зайдуть, а що я зроблю. Бо я не підготовлений. І думав пройти БЗВП, можливо. Це все про усвідомлення", - додав Люленов.

Нагадаємо, нещодавно Іван Люленов пригадав, як осоромився перед Володимиром Зеленським перед виходом на сцену.

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