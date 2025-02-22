Зірка "Ліги сміху" Настя Ткаченко шокувала зникненням нареченого після освідчення: "Він злякався"

Зірка "Ліги сміху", акторка Настя Ткаченко шокувала подробицями свого роману.

Так, артистка пригадала, як свого часу болісно розійшлася з бойфрендом, який їй освідчився у коханні. За словами Насті, після заручин він просто зник. Але через тривалий час знову повернувся та запропонував відновити стосунки, бо раніше мав страх відповідальності. Хоч зірка й важко пережила розставання, але все ж відмовила ексобранцю у його пропозиції.

"У стосунках я повністю віддаюсь чоловіку. Так було в мене один раз, але й те закінчилося плачевно. Але я через це не парюся, бо у мене був такий досвід і класно. Коли мені хлопець освідчився та зник. Він з'явився, щоб продовжити стосунки, і сказав, що він злякався. Через чотири чи п'ять місяців. Бо йому було погано після мене. Я ледь повернулася до тями після того. Але як я можу йому довіряти", - зізналася Ткаченко в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Настя Ткаченко

Зараз гумористка насолоджується самотнім життям і час від часу дозволяє собі поринати у романи, які здебільшого недовготривалі. Тим не менш, у майбутньому Настя поруч з собою бачить відповідального чоловіка, який буде оберігати її справжню в різних проявах, а не сценічний образ.

"У мене немає типажу. Для мене дуже важливо відчуття безпеки: психологічної, фізичної та матеріальної. Всередині я дуже ніжна та чутлива. У стосунках зі мною не підійде спілкування та відношення, яке ми бачимо назагал. Так само і з друзями. Коли я в безпеці, то почуваюся м'якіше. Це треба оберігати. Але я теж готова вкладатися в стосунки. Тобто якщо він не має чогось, то я готова бути опорою для того, щоб у нього був плацдарм для розвитку, але тільки якщо людина того хотітиме", - наголосила артистка.

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