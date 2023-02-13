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Зірка "Ліги сміху" Роман Міщеряков вперше зізнався, що освідчився своїй коханій

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
225
Час на прочитання
1 хв
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Зірка "Ліги сміху" Роман Міщеряков вперше зізнався, що освідчився своїй коханій

Роман Міщеряков з дівчиною / Фото: instagram.com/misheriakov

Дівчина артиста відповіла йому згодою.

Гуморист та телеведучий Роман Міщеряков наважився на серйозний крок у стосунках зі своєю дівчиною, сценаристкою Юлією Кушнір.

Так, зірка "Ліги сміху" розповів, що під час війни вони з коханою разом подолали усі труднощі та стали ще ближче одне одному. Воратися з негараздами парі допомагала підтримка та любов.

Роман Міщеряков з дівчиною / © instagram.com/misheriakov
Роман Міщеряков з дівчиною / Фото: instagram.com/misheriakov

Крім того, у цей непростий час Роман зробив певні висновки і вирішив перейти до нового етапу. У ефірі "Тихого вечора з Оленою Кравець" гуморист зізнався, що після п'яти років стосунків нарешті освідчився Юлії.

"Я кохаю її. І та підтримка одне одного, яка була в нас цього року, вона зробила наші стосунки ще міцнішими. Вони перейшли на новий рівень. Я зробив Юлі пропозицію, і вона сказала "Так", - поділився новиною Роман Міщеряков.

Під час війни Роман та Юлія також почали разом створювати новий проєкт. Зараз пара працює над благодійним комедійно-історичним шоу "Розкажи мені історію" для YouTube.

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Дата публікації
Перегляди
225
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