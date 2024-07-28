Зірка "Ліги Сміху" Розовий показав наслідки трепанації черепа після осколкового влучання на фронті

Віктор Розовий також показав того, хто його врятував.

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий приголомшив кадрами своєї пораненої голови після низки операцій.

Актор досі перебуває під наглядами лікарів. На щастя, його стан поступово покращується, тому він час від часу ділиться подробицями свого лікування з шанувальниками в Instagram. Цього разу Розовий, який був у складі 3-ї окремої штурмової бригади й отримав серйозне поранення голови, показав шрами. У підписі він пояснив, що такі наслідки має трепанація черепа.

"Шрами прикрашають чоловіка, а шрами від трепанації?", - написав Віктор.

Віктор Розовий / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Також травмований актор поділився фото з бойовим медиком з позивним "Патрік", який свого часу врятував йому життя. Розовий у День медика, який відбувся 27 липня, подякував товаришу за вчасно надану допомогу на фронті.

"Патріку, вітаю з Днем медика. Не знаю, чи ти позиціонуєш себе медиком, але ти точно один з найважливіших медиків в моєму житті. Дякую, що врятував", - звернувся актор.

Віктор Розовий / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий висміяв заголовки російських ЗМІ, які стверджують, що його стан здоров'я зовсім невтішний.

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