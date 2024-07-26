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Зірка "Ліги Сміху" Розовий різко відповів на закиди пропагандистьких ЗМІ після поранення на фронті

Зірка "Ліги Сміху" Розовий різко відповів на закиди пропагандистьких ЗМІ після поранення на фронті

Віктор Розовий / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Віктор з дружиною покепкував з росіян.

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий іронічно прокоментував пропагандистські новини про його здоров'я.

Після серйозного поранення на фронті й низки операцій артист все ще продовжує жартувати, перебуваючи на реабілітації у медзакладі. З періоду осколкового влучання минуло близько трьох місяців, а російські засоби масової пропаганди досі рясніють брехливими заголовками про стан здоров'я Віктора Розового. І поширюють фейки про, мовляв, його недієздатність після травми й повну опіку над ним дружиною Ольгою.

Тож, Віктор не зміг пройти повз і з дружиною з іронією відреагував на подібне. І записав розмовну сторіз в Instagram, де з гумором на відео "підтверджує", що зовсім не може говорити й рухати кінцівками.

Віктор Розовий висміяв російські новини про нього

Віктор Розовий висміяв російські новини про нього

"Все те, що пишуть про мене росіяни – чиста правда. Значить, всі мої соцмережі зараз веде моя дружина, тому що я після поранення не те, що розмовляти не можу, а просто камеру на телефоні не можу ввімкнути, кнопку на телефоні утримувати не виходить самостійно. Дякую, що допомагаєш мені", - кумедно відреагував Розовий, звернувшись до коханої.

Нагадаємо, нещодавно поранений Віктор Розовий вперше показав наслідки після влучання в його голову осколку на фронті.

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