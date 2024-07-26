Зірка "Ліги Сміху" Розовий різко відповів на закиди пропагандистьких ЗМІ після поранення на фронті

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий іронічно прокоментував пропагандистські новини про його здоров'я.

Після серйозного поранення на фронті й низки операцій артист все ще продовжує жартувати, перебуваючи на реабілітації у медзакладі. З періоду осколкового влучання минуло близько трьох місяців, а російські засоби масової пропаганди досі рясніють брехливими заголовками про стан здоров'я Віктора Розового. І поширюють фейки про, мовляв, його недієздатність після травми й повну опіку над ним дружиною Ольгою.

Тож, Віктор не зміг пройти повз і з дружиною з іронією відреагував на подібне. І записав розмовну сторіз в Instagram, де з гумором на відео "підтверджує", що зовсім не може говорити й рухати кінцівками.

Віктор Розовий висміяв російські новини про нього

"Все те, що пишуть про мене росіяни – чиста правда. Значить, всі мої соцмережі зараз веде моя дружина, тому що я після поранення не те, що розмовляти не можу, а просто камеру на телефоні не можу ввімкнути, кнопку на телефоні утримувати не виходить самостійно. Дякую, що допомагаєш мені", - кумедно відреагував Розовий, звернувшись до коханої.

Нагадаємо, нещодавно поранений Віктор Розовий вперше показав наслідки після влучання в його голову осколку на фронті.