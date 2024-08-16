Зірка "Ліги сміху" Розовий розповів про наслідки тяжкого поранення та чи зможе він ходити

Артист зізнається, що на нього чекає тривала реабілітація.

Український комік та зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий відверто поспілкувався з підписниками у фотоблогу.

Гумористові поставили чимало різних запитань, зокрема й про його тяжке поранення та відновлення після операцій. У шоумена поцікавилися, чи зможе він стати на ноги. До слова, наразі Віктор Розовий пересувається за допомогою крісла колісного.

Комік відповів, що ходити він зможе, лікарі це стверджують зі 100% гарантією. Утім, задля цього треба буде чимало працювати. А от одна рука Віктора Розового не зможе повністю виконувати свої функції. Однак навіть у цьому разі шоумен не втрачає почуття гумору. Як говорить комік, тепер він не зможе вишивати хрестиком.

Віктор Розовий розповів про відновлення після тяжкого поранення / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

"Кажуть, 100%, але потрібен час. А от рука всіх функцій на 100% не відновить. Вишивати хрестиком не зможу", — відповів шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Віктору Розовому зробили серйозну операцію на голові. Гумористові в череп вставили титанову пластину. Дружина коміка Ольга показала на відео, який він вигляд мав одразу після хірургічного втручання та як відновлювався після наркозу.

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