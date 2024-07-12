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Зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий у кріслі колісному чуттєво звернувся до дружини: "Пишаюся"

Зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий у кріслі колісному чуттєво звернувся до дружини: "Пишаюся"

Віктор Розовий

Віктор продовжує реабілітацію після тяжкого поранення на фронті.

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий замилував фото з дружиною, моделлю Ольгою.

Так, зараз артист проходить тривалий процес реабілітації після тяжкого осколкового поранення голови в 3-й штурмовій бригаді ЗСУ. Своєю чергою, кохана Віктора від часів його госпіталізації весь вільний час проводить поруч з обранцем і допомагає швидше відновитися своїм піклуванням.

Тож, Розовий публічно зізнався, що пишається Ольгою, опублікувавши їхнє фото, де він сидить у кріслі колісному, а його дружина стоїть позаду. На їхньому тлі видніються стіни медзакладу. Втім, шоумен відмовився показувати наслідки операції на голові. Хоча дещо раніше Віктор вже ділився кадром, який вигляд мав після тяжкого поранення.

Віктор Розовий з дружиною / © instagram.com/viktor.rozoviy
Віктор Розовий з дружиною / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

"Пишаюся своєю жінкою, а ось голова у мене покоцана", - підписав знімок Розовий у своєму фотоблогу.

Зазначимо, тяжке поранення Віктор Розовий отримав у березні. За три тижні до цього вони з Ольгою відгуляли весілля у Львові.

Нагадаємо, нещодавно учасник "Голосу країни" з команди Наді Дорофєєвої також отримав тяжке поранення на передовій. Музикант з перших днів нищив окупантів у лавах ЗСУ.

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