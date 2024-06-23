Зірка "Ліги сміху" Розовий у кріслі колісному показав, як реабілітується після поранення на фронті

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий поділився, як минає його реабілітація після тяжкого поранення голови на фронті, яке він отримав під час виконання бойового завдання в складі 3-ї окремої штурмової бригади.

Так, гуморист вийшов на зв'язок з прихильниками і в фотоблогу поділився кадрами, як у кріслі колісному пересувається парком. Компанію під час прогулянки йому склали друзі, які турботливо тримали парасольку, щоб захистити товариша від сонця. Також всі разом вони відвідали ферму зі страусами та порозважали одне одного жартами про колишнього президента Віктора Януковича, пародіюючи його голос.

Віктор Розовий проходить реабілітацію / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Віктор Розовий проходить реабілітацію / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Зазначимо, у березні Мережу сколихнула новина про серйозне поранення Віктора Розового на фронті та його термінову госпіталізацію. Сам артист лише нещодавно вийшов на зв'язок та показав наслідки низки маніпуляції.

До речі, нещодавно комік і ведучий Фіма Константиновський також ділився, що часто навідується до друга Віктора Розового. Артист розповідав про самопочуття й налаштованість Віктора на одужання.

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