Зірка "Ліги сміху" Розовий відповів, чи зможе ходити і чим займатиметься після одужання

Наразі гуморист відновлюється після тяжкого поранення на фронті та пересувається на кріслі колісному.

Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий, який навесні зазнав серйозного поранення на фронті, відповів, чи зможе ходити та чим займатиметься після одужання.

Гуморист у фотоблогу поспілкувався з підписниками. Вони поставили шоумену чимало запитань, зокрема й про стан здоров'я та про плани на майбутнє. Віктор Розовий говорить, що на нього чекає тривала реабілітація. Наразі він не може ходити та пересувається в кріслі колісному. Однак у майбутньому Розовий стане на ноги, але одна з його рук не виконуватиме своїх функцій на 100%.

Допис Віктора Розового / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Також шоумен розкрив, чим займатиметься, коли почуватиметься краще. Віктор Розовий говорить, що після реабілітації однозначно продовжуватиме кар'єру коміка.

Допис Віктора Розового / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Поранення Віктора Розового – що відомо

У березні цього року Віктор Розовий зазнав серйозного поранення голови, коли виконував бойове завдання на передовій. Артиста у вкрай тяжкому стані госпіталізували до лікарні. У медзакладі шоумену зробили низку операцій та нормалізували стан.

Віктора Розового мали відвезти на реабілітацію за кордон, де є медики, які спеціалізуються на травмах такої тяжкості. Утім, стан шоумена не дозволяв цього зробити. Врешті, у серпні Розовому встановили титанову пластину в череп. Поруч з гумористом перебуває його дружина Ольга, яка допомагає йому та підтримує.

Віктор Розовий на кріслі колісному завітав на футбольний матч

Читайте також: