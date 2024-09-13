Зірка "Ліги сміху" Розовий висміяв окупантів, які внесли його до російського аналогу "Миротворця"

Український комік та зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий відреагував на новину про внесення його росіянами до їхньої бази так званих "воєнних злочинців", які стоять на боці України.

Так, у своєму фотоблогу гуморист опублікував скриншот з російського сайту "Немезида", який є аналогом українського "Миротворця". Як виявилося, актор, який до осколкового поранення воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади, є серед списку тих, хто нібито чинить злочини проти окупаційної російської влади. Російські зловмисники опублікували особисті дані українського захисника та його фото.

Віктор Розовий у російській базі "Немезида" / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

На таку новину Віктор Розовий відреагував у вже звичний для нього іронічний спосіб. Ветеран з гумором зазначив, що йому все ж вдалося досягти успіху в житті.

"Я на руснявому "миротворці". А моя класна керівниця казала мені, що я нічого в житті не досягну!" – написав артист, сміючись.

Нагадаємо, наразі Віктор Розовий переніс складну операцію на голові після осколкового поранення на фронті – йому вставлено титанову пластину. Зараз ветеран поступово відновлюється в реабілітаційному центрі. А нещодавно відповів, чи зможе ходити після пережитого.

Читайте також: